Jesolo, il record di una turista tedesca: da 40 anni in vacanza in città, cento volte nello stesso hotel

Cento volte in vacanza nello stesso hotel, il Ruhl Beach Hotel & Suites della famiglia Fregonese, e 40 anni di fedeltà a Jesolo: la storia di Gerlinde Schreiner è una sorta di piccolo record. Così è stata organizzata per lei, tornata anche quest'anno in vacanza con la famiglia nella stessa struttura, una festa a sorpresa, con tanto di presenza del sindaco della cittadina veneta Valerio Zoggia e dell'assessore alle Attività produttive Alessandro Perazzolo.

Jesolo, il record della turista tedesca: 40 anni in vacanza in città e 100 volte nello stesso hotel

Di fronte al primo cittadino che si complimentava per la fedeltà dimostrata, Gerlinde Schreiner ha ricordato come Jesolo le sia piaciuta fin da subito e come abbia continuato ad apprezzare "il senso dell'ospitalità, la bellezza del mare e della spiaggia, i servizi garantiti, cresciuti di anno in anno".