Iuschra inghiottita dai boschi a Brescia, la mamma: “Ridatemi mia figlia”

“Ridatemi mia figlia, chiunque l’abbia presa la porti qui a casa”, è il grido di dolore della mamma di Iuschra, la dodicenne autistica sparita nel nulla in un bosco di Serle, in provincia di Brescia. La ragazzina, in gita con un gruppo di coetanei e i loro istruttori, è scomparsa il 19 luglio scorso. Pomeriggio Cinque è andato a casa della bambina, è entrato nella sua cameretta, raccogliendo la disperazione della mamma che non si dà pace. “Penso a lei tutti i giorni. A quando era a casa, mangiava, giocava con gli altri bambini”. A cercare Iuschra, di cui si sono perse tutte le tracce, c’è ancora la protezione civile e un cacciatore bresciano che non si è ancora rassegnato.