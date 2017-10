Insulti antisemiti, Curve contestano la lettura del diario di Anna Frank

Serie A, Curve contestano la lettura del diario di Anna Frank LaPresse 1 di 49 SportMediaset 2 di 49 LaPresse 3 di 49 LaPresse 4 di 49 LaPresse 5 di 49 LaPresse 6 di 49 LaPresse 7 di 49 LaPresse 8 di 49 LaPresse 9 di 49 LaPresse 10 di 49 LaPresse 11 di 49 LaPresse 12 di 49 LaPresse 13 di 49 Ansa 14 di 49 Ansa 15 di 49 Ansa 16 di 49 Ansa 17 di 49 Ansa 18 di 49 Ansa 19 di 49 Ansa 20 di 49 Ansa 21 di 49 Ansa 22 di 49 Ansa 23 di 49 Ansa 24 di 49 Ansa 25 di 49 Ansa 26 di 49 Ansa 27 di 49 Ansa 28 di 49 Ansa 29 di 49 Ansa 30 di 49 Ansa 31 di 49 Ansa 32 di 49 Ansa 33 di 49 Ansa 34 di 49 Ansa 35 di 49 Ansa 36 di 49 Ansa 37 di 49 Ansa 38 di 49 Ansa 39 di 49 Ansa 40 di 49 Ansa 41 di 49 Ansa 42 di 49 Ansa 43 di 49 Ansa 44 di 49 Ansa 45 di 49 Ansa 46 di 49 Ansa 47 di 49 Ansa 48 di 49 Ansa 49 di 49 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Il turno infrasettimanale, dunque, non concede tregua alle polemiche e fa registrare l'ennesima serata di cori da vergogna. C'è antisemitismo diffuso quasi in ogni stadio, dove vengono lette le parole del diario della giovane ragazza, icona della Shoah. A Torino una parte della Curva Sud della Juventus, quella occupata dai gruppi di ultrà, ha cantato l'inno di Mameli. Dal settore è partito qualche fischio, mentre il resto dello stadio ascoltava in silenzio il brano letto dall'ebraista Corradini. Alla fine del momento di raccoglimento tutto lo stadio ha applaudito.



Fischi anche a Firenze. Ma gli occhi di tutti erano puntati su Bologna, dov'era di scena la Lazio. Al Renato Dall'Ara si sono susseguiti gesti simbolici, su tutti la t-shirt con il volto sereno di Anna Frank e la scritta 'no all'antisemitismo' indossata dalla squadra di Inzaghi nel riscaldamento. Quel 'no', in uno stadio dove gli Irriducibili della Lazio hanno rinunciato ad andare, era stato pronunciato chiaro già prima del riscaldamento, con l'omaggio del club biancoceleste alla memoria di Arpad Weisz, l'allenatore ungherese che, alla fine degli anni '30, portò il Bologna alla conquista di due scudetti e di un trofeo dell'Esposizione a Parigi, una sorta di mondiale per club di quei tempi, e che poi morì in un campo di concentramento.



L'atmosfera di grande raccoglimento è stata rovinata da un centinaio di sostenitori laziali, che aspettavano di entrare nell'impianto bolognese. Prima hanno intonato cori da stadio, poi la 'Società de li magnaccioni', infine hanno intonato il 'Me ne frego' di stampo fascista. Diverse le braccia tese nel saluto romano durante il coro.