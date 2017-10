Insieme, fino alla fine - Il percorso delle cure palliative

13 ottobre 2017, Giornata Mondiale delle cure palliative pediatriche - Secondo la definizione del'Organizzazione Mondiale della Sanità, "le cure palliative sono un approccio che migliora la qualità della vita dei malati e delle famiglie che si confrontano con i problemi associati a malattie inguaribili, attraverso la prevenzione e il sollievo dalla sofferenza per mezzo dell’identificazione precoce, dell'approfondita valutazione e del trattamento del dolore e di altri problemi, fisici, psico-sociali e spirituali".



La storia di Matilde - Matilde ha sei mesi quando i genitori scoprono che soffre di neurofibromatosi, una malattia di tipo tumorale. Nel corso degli anni sono tante le cure e gli interventi da affrontare. Matilde lotta per 14 anni, fino al 5 agosto del 2014. "L'ultimo anno e mezzo è stato accettabile solo grazie all'aiuto dei medici dell'équipe di cure palliative dell'Asst Nord di Milano che l'ha seguita - racconta la madre Laura -. Solo grazie a loro, Matilde ha potuto vivere l'ultima parte della sua vita come una bambina e non solo come una malata".



Con la collaborazione della Fondazione Floriani