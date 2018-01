Inchiesta Salone Libro, indagato anche ex sindaco Torino Fassino

Entrambi hanno confermato il ricevimento dell'avviso di garanzia. In una nota Fassino afferma: "Nel pomeriggio di oggi ho ricevuto dalla Procura della Repubblica di Torino un avviso di garanzia con riferimento alle indagini sul salone internazionale del libro di Torino. Sono assolutamente sereno, avendo sempre operato nell'interesse della Città di Torino".



L'assessore Parigi esprime invece "la propria fiducia nell'operato della magistratura, cui offrira' la massima collaborazione". L'indagine sui conti in rosso del Salone del Libro ha già coinvolto una ventina di persone a partire dall'ex presidente della Fondazione per il Libro, Rolando Picchioni. Tra i vari capitoli dell'inchiesta l'affidamento diretto della manifestazione 2015 a Gl Events, e la valutazione del marchio.