Imperia, autopsie fantasma: dottoressa condannata a 6 anni e 6 mesi di carcere

Il Tribunale collegiale di Imperia , su richiesta del pm Grazia Pradella , ha condannato in primo grado a 6 anni e 6 mesi di reclusione la dottoressa Simona Del Vecchio , ormai ex dirigente della struttura di medicina legale dell 'Asl 1 imperiese. La donna è accusata di falso ideologico, truffa ai danni dello Stato e peculato.

Le accuseI reati a suo carico sono: di falso ideologico, per aver certificato la morte di 46 persone mentre si trovava in altri luoghi nel momento della redazione dei certificati; di truffa ai danni dello Stato, per false certificazioni prodotte attestanti lo svolgimento dell'attività di servizio; infine di peculato, per l'indebito utilizzo a fini personali dell'auto dell'Asl. Sembra, infatti, che la donna sia stata sorpresa, diverse volte, dalla Guardia di Finanza a fare la spesa con l'auto di servizio.