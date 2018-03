Il Papa: "La messa è gratis, non si deve pagare per celebrazione"

Per far celebrare una messa "non si paga". A chiarirlo è direttamente Papa Francesco, riferendosi alle celebrazioni che vengono richieste, per esempio, per i defunti. Quanto si paga, si è chiesto il Pontefice? E subito ha risposto: "Niente. Capito questo? Niente. La messa non si paga, la messa è il sacrificio di Cristo che è gratuito". Quindi ha ribadito che "se vuoi fare l'offerta falla, ma non si paga".