Il Papa: "Dolore per Gaza, lo Spirito porti pace in Terra santa"

Citando, nell'omelia della messa di Pentecoste in San Pietro, l'episodio degli Atti degli Apostoli in cui il diacono Filippo viene sospinto dallo Spirito "su una strada deserta, da Gerusalemme a Gaza", papa Francesco ha aggiunto: "Come suona doloroso, oggi, questo nome! Lo Spirito cambi i cuori e le vicende e porti pace nella Terra santa".