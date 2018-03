Il caso della Setta di Sveva Cardinale raccontato in un minuto

Quarto Grado Files racconta la storia della setta di Sveva Cardinale, arrestata e ora in carcere con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla truffa. La donna nel 1994 era Paolo Catanzaro, il mistico di Uggio, che ogni 24 del mese aveva apparizioni mariane. Grazie a queste presunte visioni riuscì a convincere molta gente a donargli dei soldi promettendo in cambio guarigioni miracolose o grazie, però mai avvenute.



Secondo la Guardia di Finanza dal 1994 al 2014 Paolo riuscì ad estorcere quasi 4 milioni di euro. L'uomo, con parte di quei soldi, nel 2014 si sottopose ad una operazione per il cambio di sesso e divenne Sveva Cardinale. La donna abbandonò qualsiasi rapporto con i propri "fedeli" e iniziò ad intraprendere la carriera da showgirl tra feste e trasmissioni tv. Una vita di divertimenti a cui le forze dell'ordine hanno messo fine a gennaio di quest'anno arrestandola insieme al marito.