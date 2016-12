23 ottobre 2014 Il CalendEsercito 2015 commemora l'ingresso dell'Italia nella Grande Guerra Nel centenario dello scoppio della prima guerra mondiale, le tavole ripercorrono il ruolo dell'esercito italiano come collettore della società e dell'identità nazionale Tweet google 0 Invia ad un amico

11:01 - E' la prima guerra mondiale il tema scelto per il calendario dell'esercito del 2015. Il CalendEsercito, dal titolo "La Grande Guerra... un popolo in Armi", è stato presentato mercoledì 22 ottobre a Trieste dal Capo di Stato Maggiore, Claudio Graziano, e dalla Presidente della Regione, Debora Serracchiani. All'evento ha partecipato il Sottosegretario alla Difesa Domenico Rossi.

A cento anni dallo scoppio del primo conflitto mondiale, il calendario ne vuole commemorare l'entrata in guerra del nostro Paese. Nelle dodici tavole viene raccontato, con lo stile dei quotidiani dell'epoca, il ruolo svolto dall'esercito durante quegli anni. Immagini e testimonianze ripercorrono il rapporto tra la società e la Forza Armata che, durante gli anni del conflitto, è stata il collettore dell'identità nazionale.



"La Grande Guerra... un Popolo in Armi, non si limita a raccontare ciò che è stato l'Esercito Italiano - ha detto il Generale Graziano alla presentazione del calendario - ma è lo specchio di ciò che oggi è: un'Istituzione di Italiani, uomini e donne in uniforme, che condividono valori, sentimenti e ideali. Stessi valori, stesso spirito di sacrificio di ieri e di oggi".