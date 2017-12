Hanno portato via oggetti di valore, documenti, soldi e, come se non bastasse ma soprattutto senza nessuna ragione, anche Beppe, un bambolotto. Ed è proprio il furto di Beppe l'oggetto del disperato appello di Valentina, una madre che ha chiesto aiuto su Facebook: "Mia figlia è disperata. Non capisce perché le abbiano portato via il suo bimbo". Il bambolotto probabilmente si trova ancora nelle mani dei topi d'auto che, domenica sera a Dolo, in provincia di Venezia, hanno preso di mira l'auto della donna.