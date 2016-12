Himalaya, salvi alpinisti italiani

19:34 - "Atterrati sani e salvi a Samagaon". Lo scrive l'alpinista altoatesina Tamara Lunger su Facebook alla fine della brutta avventura che l'ha vista bloccata, assieme al suo compagno di cordata, Simone Moro, al campo base del Manaslu (8.163 m) in Nepal. I due sono stati tratti in salvo con l'elicottero dal pilota Steve Bruce Bokan, esperto di soccorso in montagna che vive sull'Himalaya.