Grasso nelle aree colpite dal sisma: "Ricostruire in fretta perché presto arriverà il freddo"

I tempi della ricostruzione nei Comuni del Centro Italia colpiti dal terremoto "devono essere rapidi perché presto arriverà il freddo". Lo ha detto il presidente del Senato, Pietro Grasso , annunciando la disponibilità a un'apertura anticipata di Palazzo Madama "per valutare provvedimenti ad hoc e discutere sulla programmazione". "Apprendere che qui c'erano una scuola ristrutturata e un ospedale che non ha retto riempie di rabbia", ha aggiunto.



"Ricostruiremo queste comunità" - "Sono qui per portare un messaggio di speranza e fiducia. La mia presenza testimonia la grande partecipazione a nome di tutti gli italiani, del Senato, del Parlamento", ha detto Grasso prima della visita alla tendopoli di Accumoli. "La nostra attenzione sarà alta per cercare di venire incontro alle esigenze dei cittadini; è importante che la politica trovi le risorse per ricostruire questi borghi e paesi e far sì che le persone rimangano sui territori. Faremo di tutto per poter vedere queste comunità ricostruite e perché ognuno riacquisti la propria casa e i propri beni".



"Ora bisogna fare attenzione ai criminali" - "Noi abbiamo visto un Paese solidale - ha continuato il presidente del Senato - ma dobbiamo stare attenti a un Paese diverso. Perché la maggioranza del Paese è solidale ma c'è una parte, quella degli speculatori, dei criminali che sono diventati imprenditori e degli imprenditori che sono diventati criminali: è successo all'Aquila e dobbiamo cercare di prevenire questo fenomeno". "Le norme sulla corruzione - ha sottolineato la seconda carica dello Stato - sono certamente efficienti sul controllo amministrativo ma occorrono le indagini per scoprire a fondo se dietro quelle ditte, quegli appaltatori ci sono presenze criminali".