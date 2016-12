Giallo di Marcheno, le sorelle di Ghirardini: "Nostro fratello non si è ucciso, abbiamo le prove"

La perizia dei consulenti Un medico legale incaricato dalla famiglia Ghirardini ha analizzato l' autopsia svolta sul corpo dell’operaio, che era stato uno tra gli ultimi a vedere Mario Bozzoli ancora in vita la sera dell'8 ottobre. Secondo la perizia, l' uomo sarebbe stato costretto a togliersi la vita con il cianuro . Lunedì il consulente terminerà il lavoro e poi i familiari incontreranno il pm Alberto Rossi per presentargli le sue conclusioni. Il portavoce fa sapere che non ci sarà alcuna richiesta di riesumazione del cadavere dell’operaio, perchè le prove che hanno sono sufficienti.

Se per Ghirardini parrebbe esserci una svolta, non è lo stesso per Mario Bozzoli. La sua scomparsa è ancora avvolta nel mistero. Per gli inquirenti l'imprenditore è stato ucciso nell'azienda e poi qualcuno ha fatto sparire il suo corpo. I principali indagati restano i due operai Oscar Maggi e Aboagye Akwasi e i due nipoti Alex e Giacomo Bozzoli, che continuano a dichiararsi innocenti e contro cui non sono emerse prove decisive.