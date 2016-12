Genova, su un muro insulti al poliziotto morto d'infarto a Ventimiglia, il Siap: "Matrice anarchica e vergognosa"

Si tratta di scritte "di matrice anarchica infamante e vergognosa". Con queste parole Roberto Traverso, segretario provinciale del sindacato di polizia Siap, ha condannato gli insulti rivolti a Diego Turra, morto per infarto durante i tafferugli con i No Borders alla frontiera di Ventimiglia, apparsi su un muro a Genova. Le scritte, in spray rosso, sono state scoperte su un muro nella zona del palazzo della Dogana, nei pressi della stazione Marittima del capoluogo ligure.