Genova, multa di 200 euro a una clochard: infastidiva i commercianti perché bivaccava per strada

Stefano Garassino, l'assessore leghista alla sicurezza che da un po' ha deciso di stringere la morsa della legalità sulla città, dichiara di non sapere nulla della contravvenzione, ma aggiunge: "La legge è uguale per tutti. Se i vigili hanno sanzionato la donna, vuol dire che c' erano gli estremi. Stiamo mettendo mano a una situazione fuori controllo".



La senzatetto avrebbe violato l'articolo 28, comma 1, del regolamento di polizia che vieta di bivaccare in luoghi di interesse pubblico, quindi secondo Garaffini non poteva che essere sanzionata.



Diversa la posizione di molti che sui social hanno inveito contro le forze dell'ordine e la nuova amministrazione per il comportamento ritenuto "poco umano" e di chi sulla pagina Facebook del gruppo "Genova contro il degrado" ha postato le foto della multa e della signora.



"La questione delle multe è ridicola - ha dichiarato invece Andrea Chiappori, responsabile della Comunità di Sant'Egidio - Si dovrebbe studiare un vero progetto di sostegno. A queste persone viene chiesto di spostarsi ma non gli si dice dove. Non esiste l' intenzione di aiutarle. Se cambiano strada, vengono multate ancora?".