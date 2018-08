Genova, crolla ponte sull'autostrada A10: decine di morti e feriti

Ad aprile Autostrade per l'Italia ha indetto un bando di gara per "interventi di retrofitting strutturale (una sorta di ristrutturazione profonda) del Viadotto Polcevera" al chilometro 000+551 dell'A10 Genova-Savona. Il bando, pubblicato in Gazzetta ufficiale, è datato 27 aprile e prevede una procedura ristretta con un importo in appalto di oltre 20 milioni. Le domande di partecipazione erano attese entro l'11 giugno. Il bando prevede per i 7 concorrenti con il punteggio più alto l'accesso alla fase successiva.