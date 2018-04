Gemelline perse nel bosco e salvate dal cane, la mamma: "Gli attimi più brutti della mia vita, devo ancora riprendermi"

"Hanno aperto il cancello per fare una gara di corsa, ma alla fine hanno vinto tutte e due perché sono tornate a casa sane e salve". Queste le parole di Sara, mamma di Eli e Adele, le due gemelline di quattro anni scomparse martedì sera a Tarcento, in provincia di Udine, e ritrovate la notte successiva nel bosco insieme al loro pitbull che le ha protette tutto il tempo. Ospite di Pomeriggio Cinque, la donna ha raccontato l'esperienza vissuta dalle sue due figliolette. In collegamento, insieme alla mamma e alla nonna, c’erano anche loro, timide e indaffarate con i loro giochi, e soprattutto ignare dello spavento che hanno fatto prendere alla loro famiglia.



"Sono stati gli attimi più brutti della mia vita, devo ancora riprendermi", ha raccontato la madre a Barbara d’Urso. A salvare le bambine sono stati tre dei volontari che subito si sono mobilitati per le ricerche: le hanno trovate con affianco il loro pitbull, Margot, che le ha seguite e non le ha lasciate sole neanche per un attimo. E' anche grazie a questo piccolo eroe a quattro zampe che la storia ha avuto un lieto fine.