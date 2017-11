Udine, scivola per fare bagno nel torrente: morto sul colpo

Un 37enne di Rive d'Arcano (Udine) è morto nella forra del Rio Favarinis, ad Amaro, dove si era recato con tre amici per fare un bagno nel torrente. In tre si sono spinti in cerca della pozza di acqua più grande e più alta, mentre un quarto ha rinunciato, attendendo in basso. Uno dei tre è scivolato perdendo aderenza, è caduto per una ventina di metri sui salti di roccia del corso d'acqua ed è morto all'istante.