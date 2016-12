Trieste, finti finanzieri rapinavano imprenditori: tre arresti

Presentandosi come agenti della Gdf, simulavano controlli a imprenditori, fermandoli nelle aree di sosta dell'autostrada per poi rapinarli del danaro di cui erano in possesso. Per questo tre pregiudicati italiani sono stati arrestati dalla polizia di Trieste e un quarto è stato denunciato. I falsi finanzieri viaggiavano con auto simili a quelle in uso alle forze dell'ordine e si presentavano alle vittime con distintivi fasulli.