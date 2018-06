Terrorismo, espulso dall'Italia un egiziano studente a Udine

Un cittadino egiziano è stato espulso dall'Italia per motivi di sicurezza dello Stato. Lo riferisce il Viminale, precisando che si tratta di un 33enne studente a Udine, finito nel mirino delle autorità per le sue "condotte aggressive" e per aver manifestato "segnali di una potenziale radicalizzazione religiosa". Con questo provvedimento, il 43esimo del 2018, sono 280 i soggetti legati ad ambienti estremisti espulsi dal 1° gennaio 2015.