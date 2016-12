Sgominata banda delle rapine in villa: facevano i pendolari da Roma, 10 in arresto

Una banda specializzata in rapine in villa è stata scoperta dai carabinieri del Comando di Pordenone che in queste ore, con la collaborazione dei militari di Roma, stanno eseguendo 10 arresti. Le indagini sono state avviate nel settembre 2015, in seguito a una rapina compiuta in una villa a Sacile (Pordenone). Coordinate dalla Procura, hanno individuato un gruppo criminale che da Roma partiva per rapinare persone facoltose in Italia e all'estero.