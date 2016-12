Regeni, feretro a Fiumicello

Il feretro di Giulio Regeni, lo studente friulano ucciso in Egitto, è arrivato a Fiumicello. Venerdì nella cittadina in provincia di Udine si terranno le esequie del 28enne. I familiari hanno chiesto che non siano presenti né telecamere, né fotografi: la situazione in paese al momento sarebbe tranquilla e non ci sarebbero capannelli di giornalisti e di cine foto operatori.