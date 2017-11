Regeni, Cambridge: "Ex tutor di Giulio disponibile a collaborare"

E' pronta a "collaborare appieno con i procuratori italiani" la professoressa Maha Abdelrahman, ex tutor di Giulio Regeni all'università di Cambridge. Un portavoce dell'ateneo britannico assicura che la docente ha "manifestato ripetutamente" questa sua intenzione. La dichiarazione arriva in risposta alle ultime polemiche insieme alla precisazione che Cambridge non intende "rispondere a insinuazioni sensazionalistiche e di nessun aiuto".