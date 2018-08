Pordenone: aggredisce autista del bus e accoltella un CC, arrestato

Un 28enne ha aggredito l'autista di un bus e ha poi accoltellato un carabiniere accorso per difendere quest'ultimo. E' successo ad Azzano Decimo (Pordenone), dove l'uomo, disoccupato, originario del Burkina Faso , è stato arrestato per lesioni aggravate, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Prima di scagliarsi contro l'autista, l'uomo aveva cominciato a prendere a pugni l'autobus, sferrando pugni contro le vetrate del mezzo.

All'arrivo dell'autobus, il 28enne, già noto alle forze dell'ordine, ha cominciato a sferrare pugni sulle vetrate. Quando l'autista ha cercato di fermarlo l'uomo gli si è scagliato contro.



Nel frattempo sul posto sono giunti i carabinieri. Alla vista delle forze dell'ordine, il 28enne ha prima dato ancora di più in escandescenze per poi calmarsi. Ma proprio quando sembrava che gli agenti potessero renderlo inoffensivo l'uomo ha estratto dalla tasca un coltello da cucina e ha colpito un brigadiere. Il carabiniere è stato trasportato in ospedale: non è in pericolo di vita. Gli altri agenti sono riusciti a bloccare l'aggressore che per opporsi li ha colpiti con calci e pugni.