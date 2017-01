Asserragliato dopo ritrovamento cadavere fratello, irruzione: preso

Alle 9.50 è scattato il blitz dei carabinieri, durato pochi minuti e senza spargimento di sangue, nell'abitazione di Corrado Rosset a Tiezzo di Azzano, in provincia di Pordenone. Corrado, 73 anni, è il fratello di Calisto, trovato morto ieri, e si era barricato in casa proprio dopo il ritrovamento dle cadavere di quest'ultimo.



Sfondata la porta dell'abitazione - Secondo le prime ricostruzioni, i carabinieri, che stavano monitornado la situazione all'interno dell'abitazione dove il 73enne si era barricato, hanno atteso il momento in cui non si percepiva lacun rumore per poi, a quel punto, sfondare la porta. Rosset è stato trovato addormentato a letto, probabilmente sfinito per la situazione. Bloccato dai militari non ha opposto resistenza ed è stato portato in caserma al Comando provinciale dell'Arma di Pordenone, dove verrà sottoposto a visita medica e interrogato dal magistrato.