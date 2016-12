Udine, anziana viveva tra rifiuti ed escrementi nella sua abitazione

20:17 - Era inferma, a letto, in uno stato di incoscienza, circondata da due metri di escrementi e rifiuti ammucchiati. Così i vigili del fuoco hanno trovato, in un'abitazione di Basiliano (Udine), una donna di 76 anni. L'anziana, con piaghe da decubito multiple e perforanti, è stata portata in ospedale. Per entrare i pompieri hanno dovuto sfondare la porta d'ingresso e indossare un autorespiratore a causa dei cattivi odori.

I proprietari della casa sono la donna e suo marito, sette anni più giovane di lei; al momento non è ancora stato stabilito se l'uomo abitasse con lei e non è ancora stato rintracciato. L'abitazione inoltre risulta essere scollegata dalle reti di acqua e gas. I carabinieri hanno già ascoltato i vicini, i quali non avrebbero segnalato nulla di anomalo. Anzi, nessuna persona sarebbe stata vista entrare o uscire dalla casa, ad eccezione proprio del marito dell'anziana, notato di rado dagli abitanti della zona.



Intanto sul caso la Procura ha aperto un fascicolo a carico di ignoti, per abbandono di incapace. In attesa di capire se l'anziana sia in grado di rispondere alle domande degli inquirenti, i carabinieri hanno ascoltato i vicini: nessuno aveva notato qualcosa di strano. Da anni non vedevano entrare e uscire nessuno dall'abitazione, raramente l'uomo.



A chiarire un po' la vicenda e la psicologia dei protagonisti è il sindaco di Basiliano, Roberto Micelli: "In paese non parlavano con nessuno e non volevano far entrare in casa nessuno, ma non sono persone indigenti. Solo molto chiuse e riservate - testimonia - Avevamo già fatto un intervento coercitivo, circa 4 anni fa, per smaltire un accumulo di rifiuti nel cortile della loro abitazione. Alla fine avevano pagato loro stessi l'intervento".



Poi il problema sembrava risolto. Rifiuti in giardino non se n'erano più visti. Il marito si presentava dall'assistente sociale e dal medico di base apparentemente curato, pulito e vestito in maniera dignitosa. La moglie, invece, parlava con l'assistente sociale al telefono.