Friuli, "adotta una pecora" in cambio di formaggio: è boom di richieste

Si tratta di adottare a distanza una pecora "del valore di € 115 ciascuna" e affidarla a un pastore che provvederà a condurla al pascolo. In cambio, all'allevatore adottivo verranno dati circa 3 kg di formaggio all'anno per tre anni. Il motivo? ll gregge, che pascolerà tra le valli del Torre e del Natisone, contribuirà a mantenere in vita i prati in abbandono e di conseguenza il paesaggio con tutti i benefici che ne conseguono.



"Se non puoi occuparti dell'ambiente, affida il compito a una pecora che starà sui prati e lavorerà per mantenere l'equilibrio ecologico col suo semplice pascolare", si legge nel comunicato di presentazione del progetto che, nato del 2005 su iniziativa del Circolo Legambiente di Udine e dell'azienda agricola dell'allevatore Mario Midun, ha avuto un "inaspettato riscontro".



"Abbiamo ricevuto più di 170 adesioni", commenta a Tgcom24 Marino Visintini, presidente del Circolo Legambiente di Udine. "Ci hanno contattato da tutta Italia e anche dalla Francia", ha aggiunto, sottolineando l'importanza del progetto: "In questo modo vogliamo cercare di ripristinare l'economia nelle zone svantaggiate della montagna e nei paesi svuotati delle vallate".



Attualmente, a causa delle difficoltà riscontrate nella produzione del formaggio per via delle norme sanitarie vigenti, l'iniziativa è stata sospesa. Ma l'intenzione è quella di riprenderla al più presto, date anche le numerose richieste di adozione che tutt'ora il circolo continua a ricevere: "Proprio stasera avremo una riunione per discutere delle possibili soluzioni, perché se investiamo nella natura, guadagneremo tutti in salute".