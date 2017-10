Firenze, allarme per una tigre in strada ma era...

"Aiuto, c'è una tigre libera in strada". Ma era un peluche. E' accaduto a Firenze, quando un automobilista ha contattato i carabinieri per segnalare di aver notato una tigre del Bengala in un sottopasso di via Livorno, nella zona dell'Isolotto. I militari, arrivati sul posto, hanno scoperto che si trattava di un grosso peluche, ben fatto, che riproduceva il temibile felino a grandezza naturale. I militari si sono recati sul posto, verificando nel frattempo l'eventuale presenza di un circo in città, da dove la tigre poteva essere scappata. Arrivati nel sottopasso hanno visto veramente una tigre emergere dall'oscurità, però di peluche. I carabinieri stanno adesso effettuando accertamenti per capire se il pupazzo sia stato messo lì per fare uno scherzo o se sia stato semplicemente abbandonato.