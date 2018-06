Firenze, questura nega a poliziotta la divisa alla conferenza degli agenti omosessuali

La conferenza si terrà a Parigi tra il 27 e il 29 giugno e vede tra gli organizzatori i ministeri degli Interni e degli Esteri francesi ed è data per certa la presenza del sindaco parigino Anne Hidalgo e del capo della polizia transalpina.



La scelta della location non è casuale, dopo che lo scorso 20 aprile il capo della polizia Xavier Jugelé (che aveva dichiarato pubblicamente la sua omessualità e si batteva per i diritti di poveri e migranti) aveva perso la vita nell'attentato terroristico sugli Champs-Elysèes. "Soffro ma senza odio, perché quest'odio non ti somiglia", la frase pronunciata dal compagno Etienen Cardille, era stata ripresa da tv e giornali di tutto il mondo.



Ma torniamo in Italia. Mentre la richiesta della Pascali (vicepresidente di Polis Aperta, associazione di militari e poliziotti che si battono per i diritti degli omosessuali in divisa) è stata rifiutata, due colleghi di Milano e Genova hanno avuto risposte opposte. I due agenti, infatti, sono stati autorizzati a partecipare in uniforme dal ministero degli Interni. Dal Viminiale però precisano che "l'autorizzazione non deve essere intesa come delega a rappresentare ufficialmente la Polizia di stato".



"La richiesta della Pascali era identica a quella presentata a Milano e Genova, non capisco perché la risposta è stata diversa" ha dichiarato Gabriele Guglielmo, presidente di Polis Aperta, aggiungendo: "Peraltro la collega fiorentina, come altri, non aveva chiesto di risultare in servizio ed è pronta a coprire di tasca propria tutte le spese di trasferta, nonostante l'evidente natura istituzionale dell'evento. Non a caso la quasi totalità dei colleghi in arrivo da tutta Europa parteciperà in regolare uniforme".



Intanto, Michela Pascali ha chiesto di visionare gli atti per riuscire a capire da quale ufficio il rifiuto sia effettivamente partito.