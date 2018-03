Firenze, picchia la prof che gli chiede il cellulare | Lei non lo denuncia

Alla professoressa è stato prescritto qualche giorno di riposo mentre lo studente è stato sospeso per quindici giorni con l'obbligo di iniziare un percorso con gli psicologi che curano lo sportello di ascolto della scuola.

"Nonostante l'utenza molto variegata e per certi versi complessa della scuola, è la prima volta che capita un episodio di violenza" spiega al Corriere Fiorentino il dirigente scolastico Osvaldo Di Cuffa che commenta stupito il comportamento dello studente: "Il ragazzo ha alcune difficoltà di relazione ma non è un bullo, non ha mai avuto prima comportamenti violenti". Nonostante tutto l'insegnante ha deciso di non presentare alcuna denuncia: vuole solo incontrare il ragazzo.