Expo,Martina:numeri importantissimi

Dall'Expo "è arrivato un messaggio forte per quella parte d'Italia, che per fortuna è tanta, che ha creduto a questo grande appuntamento e non si è rassegnata davanti ai problemi". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, Maurizio Martina, a margine della Festa dell'Unità di Bologna. "Oggi abbiamo davanti un Expo che sta facendo numeri importantissimi e sta contribuendo in maniera significativa al dibattito internazionale sul cibo", ha aggiunto.