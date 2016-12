Evasione fiscale, Dolce e Gabbana assolti dalla Cassazione: "Siamo onesti"

22:49 - La Cassazione ha assolto Dolce e Gabbana dall'accusa di evasione fiscale. I due stilisti, che erano stati condannati in appello a un anno e sei mesi di reclusione, secondo i giudici della Corte Suprema "perché il fatto non sussiste". Assolto anche il loro commercialista Luciano Patelli.

Sono stati assolti dalla Cassazione anche i manager Cristina Ruella e Giuseppe Minoni. Per tutti, Dolce e Gabbana compresi, la Suprema Corte ha annullato le condanne senza rinvio con la formula "perché il fatto non sussiste". L'unico per il quale la condanna è stata annullata con rinvio è Alfonso Dolce, fratello di Domenico. Ma tutto il processo si prescrive all'inizio di novembre. Annullate anche tutte le statuizioni civili.



Immediata la reazione di Stefano Gabbana che tramite twitter ha commentato la sentenza: "Eravamo certi, siamo persone oneste. Viva l'Italia".