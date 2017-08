Estate, Gdf: irregolare un affitto su due, "case pollaio" in Salento

Vere e proprie " case pollaio ", abitazioni senza i minimi requisiti igienico-sanitari e riempite all'inverosimile. E' quanto ha scoperto la guardia di finanza in Salento , nell'ambito dei controlli avviati dal 1 luglio sui proprietari di seconde e terze case che affittano nelle località di vacanza più in voga. Delle 811 verifiche effettuate dai finanzieri in tutta Italia una su due è risultata irregolare , con 450 violazioni riscontrate.

A Gallipoli la maggior parte delle irregolarità - La maggior parte delle abitazioni fuori da ogni regola sono state scoperte a Gallipoli, una delle mete più gettonate di tutto il Salento e tra le località balneari più in voga tra i giovani. 370 delle violazioni riscontrate hanno riguardato affitti in nero.



Case senza i requisiti igienici minimi - Durante i controlli, i finanzieri si sono imbattuti in case dove non c'erano requisiti igienici, erano affittate in nero e riempite soprattutto di ragazzi tra i 16 e i 28 anni. In un caso, ai giovani era stato affittato anche un deposito con un piccolo bagno, senza finestre né impianto di areazione.