Uccisa a Ravenna, il marito fermato collaborò a una serata contro la violenza sulle donne

La conferenza si tenne al teatro Rasi di Ravenna, come ricorda la presidente del gruppo Alessandra Bagnara, che al Resto del Carlino dice: "Fu lui a contattarci perché, disse, avrebbe voluto organizzare un evento che potesse aiutare Linea Rosa. E infatti il ricavato della serata fu devoluto all'associazione. Ci furono diversi incontri preparatori e la moglie veniva sempre insieme a lui. Ci aiutò parecchio".



Cagnoni, noto anche per varie apparizioni tv, è accusato di aver ucciso la moglie a colpi di bastone in una villa disabitata. I due stavano separandosi.



Dopo il delitto l'uomo è fuggito con i figli a Firenze, la sua città di origine. E' stato bloccato a casa dei genitori ed è ora in stato di fermo per omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere.