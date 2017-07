Sfregiata con acido: Gessica sale sul palco della Grancaribe sulla riviera riminese e canta

Emozioni e applausi ieri sera al Beky Bay, villaggio turistico sulla spiaggia libera di Igea Marina, per la 28enne sfregiata con l'acido dal suo ex, Edson Tavares, il quale è stato imputato per questo episodio e in un altro procedimento per stalking. "Ieri sera ha emozionato la platea con la sua bellissima voce, la grinta e l'energia che la caratterizzano, esempio di grande dignità e forza per tutti", ha commentato il suo produttore.