Settantenne cade in bosco, salvato da vigili fuoco con elicottero

Un settantenne è stato salvato in alta Valtrebbia, in provincia di Piacenza, dopo che si era perso tra i boschi cadendo in un dirupo e ferendosi. Dopo essere stato individuato da una squadra dei vigili del fuoco di Bobbio e dai carabinieri, è stato tratto in salvo grazie all'intervento di un velivolo dei vigili del fuoco di Genova che, tramite un verricello, lo hanno recuperato. Trasportato in ospedale le sue condizioni non destano preoccupazione.