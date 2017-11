Riccione, cameriera confonde pistola per accendino e spara alla collega

Pensava fosse un giocattolo, uno di quegli accendini a forma di pistola che emettono soltanto una fiamma. Una cameriera ai piani in un albergo di Riccione l'ha impugnata per gioco e puntata alla collega, che stava riordinando la stanza insieme a lei, poi ha premuto il grilletto. Uno scherzo che poteva finire in tragedia, perché la piccola arma non era un accendino, ma una calibro 22 e il proiettile ha ferito la donna all'addome.