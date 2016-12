Reggio Emilia, madre fotografa il figlio mentre spaccia e lo fa arrestare

Il ragazzo è stato arrestato dai militari al termine di una perquisizione disposta dall'autorità giudiziaria dopo una relazione alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Bologna.



Nell'armadio e nella cassettiera della camera da letto del 16enne i carabinieri hanno rinvenuto alcune dosi di marijuana per un peso complessivo di oltre 20 grammi che sono stati sequestrati unitamente a un bilancino di precisione, oltre 100 euro in contanti provento di spaccio - la mamma ha confermato di non aver dato soldi al figlio - e alcuni cellulari utilizzati per i contatti con i clienti.



Agli uomini dell'Arma, la madre aveva rivelato come il figlio stesse attraversando un periodo difficile tanto da essere diventato irascibile e nervoso. Un comportamento tenuto anche di fronte ai Carabinieri: entrati in casa, infatti, hanno dovuto vincere con la forza la resistenza del ragazzo che, prima, ha cercato di lanciarsi dal balcone e poi ha iniziato a strattonarli nel tentativo di divincolarsi. Portato in caserma, il ragazzo è stato condotto al centro d'accoglienza per i minorenni di Bologna.