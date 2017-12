Reggio Emilia, donna che ha ucciso figli decide di accettare le cure

Antonella Barbieri, la donna di 39 anni che ha ucciso i due figli e ha tentato il suicidio accoltellandosi all'addome, ha deciso di accettare le cure mediche. Per lunedì mattina, quando è in programma la convalida dell'arresto, potrebbe essere in grado di affrontare l'udienza davanti al giudice, prevista in ospedale a Reggio Emilia dove è ricoverata la donna.