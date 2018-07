Piacenza, barista stuprata per ore: il presunto responsabile fermato a Milano

A Piacenza un uomo avrebbe stuprato per ore una donna all'interno di un bar della città. La violenza sarebbe avvenuta tra mercoledì e giovedì, quando l'aggressore si sarebbe presentato nel locale poco prima della chiusura e avrebbe abusato della barista cinese dopo averla legata e imbavagliata. Il presunto responsabile dell'aggressione è stato fermato a Milano, mentre la vittima è ricoverata in ospedale sotto shock.

Ad essere fermato è un romeno di 34 anni, pregiudicato. Ai domiciliari per altri reati, aveva il permesso di uscire durante il giorno, non di notte. In fuga, è stato catturato dai carabinieri di Piacenza, che lo hanno individuato in zona Forlanini, a piedi.