Omicidio in un autogrill sull'A1: camionista ucciso a coltellate a Fiorenzuola d'Arda

Un camionista è stato ucciso in un'area di servizio dell'A1 a Fiorenzuola d'Arda, in provincia di Piacenza. L'uomo è stato trovato riverso in un lago di sangue intorno nel parcheggio dell'area di servizio Arda lungo l'autostrada in direzione di Bologna. Dai primi accertamenti pare sia stato ucciso da una coltellata. Sono intervenuti gli agenti della squadra mobile di Piacenza e la polizia scientifica.