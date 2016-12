New York, Osteria Francescana di Modena miglior ristorante al mondo

E' l' Osteria Francescana di Massimo Bottura a Modena il ristorante migliore del mondo , secondo The World's 50 Best Restaurants , considerato l'Oscar dei cuochi. L'annuncio lunedì sera al ristorante Cipriani Wall Street di New York. L'Osteria Francescana ha spodestato dalla testa della classifica El Cellar de Can Roca di Girona, finito al secondo posto .

Bottura commosso: "Ingrediente principale è la cultura" - Bottura è salito sul palco commosso. "Mi vien quasi da piangere", ha detto, invitando poi la moglie Lara a raggiungerlo. "Riuscire in questi giorni significa usare l'ingrediente della cultura perché la cultura è conoscenza e la conoscenza apre le coscienze e crea responsabilità".



La classifica, tra conferme e new entry - Eleven Madison Square Park a New York è il terzo classificato nella hit parade 2016 che ha spinto uno dei numeri uno storici, Noma di Copenhagen, al quinto posto. Altri due ristoranti italiani, Combal Zero e Le Calandre sono entrati in lista rispettivamente al 46esimo e 39esimo posto. Alain Passard di Arpege ha vinto il premio alla carriera. Dominque Crenn è la migliore chef donna in una classifica dominata ancora da uomini.