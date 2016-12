Imola, fanno sesso in una zona "appartata ma pubblica": maxi multa da 20mila euro

Sarà un'avventura sessuale che non dimenticheranno per molto molto tempo. Una donna ed il suo occasionale compagno sono stati infatti sanzionati a Imola dalla polizia municipale complessivamente per 20mila euro per atti osceni in luogo pubblico. I due si erano appartati in auto nella zona industriale della cittadina, ritenuta però dagli agenti comunque pubblica. Identificati, hanno ricevuto una sanzione di importo pari a diecimila euro ciascuno.