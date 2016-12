Il giorno della Lega a Bologna: cortei, tensioni e il sabotaggio della ferrovia

Il sabotaggio dell'Alta Velocità - Domenica mattina la città si è svegliata blindata e con la notizia di un rogo doloso appiccato ai cavi della trasmissione dati per la gestione del traffico ferroviario. Un danno, non il primo del genere su questa linea, su cui indagano Polfer e Digos - (accompagnato dalla scritta "8-11, sabotare un mondo di razzisti e di frontiere") che, dalle 4 del mattino, ha causato forti rallentamenti alla circolazione ferroviaria. E ha fatto commentare al procuratore aggiunto di Bologna, Valter Giovannini: "Sono delinquenti che si accaniscono contro la gente comune".



Un poliziotto ferito e cinque carabinieri contusi - E' stato questo solo il prologo di una giornata intensa sul fronte dell'ordine pubblico, con centinaia di manifestanti in giro per la città. Giornata che si è chiusa con un funzionario di polizia ferito al torace, alcuni carabinieri contusi e due giovani arrestati.



I momenti di maggiore tensione si sono registrati sul ponte di Via Stalingrado, dove si sono registrati tafferugli con un paio di cariche di polizia e carabinieri quando il corteo degli antagonisti ha tentato di forzare il blocco prima dei viali di circonvallazione. Negli scontri sono rimasti contusi cinque carabinieri, mentre un funzionario di polizia è stato ferito da una bomba carta che lo ha colpito al torace.



Arrestati due attivisti - Poco distante dal luogo dei tafferugli sono stati fermati due attivisti, nei cui confronti è stato poi disposto l'arresto, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.



Tensioni anche durante il comizio del Carroccio - Tensione è stata registrata anche in piazza Maggiore tra un gruppo di contestatori e alcuni partecipanti alla manifestazione del Carroccio, tenuti comunque distanti da un cordone di forze dell'ordine.