Duplice omicidio di Parma, fermato l'ex di una delle vittime

C'è un fermo per l'omicidio di Luca Manici, alias Kelly, e Gabriela Altamirano, rispettivamente la transessuale di 47 anni e la donna argentina di 45 anni ritrovate morte in un club a luci rosse alle porte di Parma il 27 dicembre. Si tratta di Samuele Turco, 42 anni, ex compagno della sudamericana. Kelly sarebbe stata assassinata per eliminare un testimone o forse per vendetta perché la fidanzata Gabriela frequentava il suo club.