Bologna, niente benedizioni a scuola: il Tar annulla l'ok del Consiglio

Il Tar dell'Emilia-Romagna, accogliendo il ricorso di alcuni insegnanti e genitori, ha annullato la delibera con cui il consiglio scolastico di un istituto di Bologna aveva autorizzato le benedizioni pasquali. Quest'ultime erano state chieste dai parroci ma l'ok del consiglio aveva creato non poche polemiche. L'autorizzazione prevedeva che le benedizioni dovessero avvenire in orario extrascolastico.