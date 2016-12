Bologna, 84enne rapinata e derisa da baby gang: il più piccolo ha 7-8 anni

17:30 - Una 84enne è stata rapinata da una baby gang a Bologna. I criminali, in tutto cinque ragazzini, hanno circondato e gettato per terra l'anziana per poi derubarla della borsa. Prima di fuggire la vittima, che aveva chiesto aiuto, è stata derisa mentre uno dei minori, descritto come un bimbo di 7-8 anni, le ha risposto di farlo da sola. A chiamare i soccorritori è stato un passante. L'ottantaquattrenne ha denunciato il fatto alla polizia.

Il momento dell'aggressione - Venerdì verso le 19, l'anziana stava rientrando a casa dopo una passeggiata in un giardino pubblico, nei pressi di via Colombi, zona Barca. Quando ha visto avvicinarsi cinque ragazzini, due femmine e tre maschi: il più piccolo, in bicicletta, è stato descritto come un bambino di 7-8 anni. Proprio lui le ha bloccato la strada mentre gli altri l'hanno spintonata alle spalle, facendola cadere.



La pensionata, a quel punto, ha chiesto di essere aiutata a rialzarsi. Uno dei ragazzini le avrebbe risposto, prima di fuggire: "Fallo da sola. Vuoi che ti diamo la bicicletta?". E' stato poi il passante ad aiutarla.