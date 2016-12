L'8xmille anche per le comunità musulmane. La proposta partita da Izzeddin Elzir, presidente dell'Ucoii, l'Unione delle comunità islamiche italiane, è stata abbracciata anche da altri rappresentanti dell'Islam nel nostro Paese, come l'imam della moschea di via della Magliana a Roma Sami Salem. "E' questa la strada per eliminare i fondi non sempre puliti che arrivano dall'estero e permettere una formazione adeguata per gli imam", ha spiegato Salem.