Ferrara, tornano in servizio gli agenti condannati nel caso Aldrovandi

14:44 - Una tragedia, quella di Federico Aldrovandi, che non sembra voler finire mai. A Ferrara gli agenti condannati per omicidio colposo tornano in servizio e il padre del giovane che è stato picchiato a morte non ci sta: "Questa è l'ultima violenza inflitta a mio figlio". Era il 25 settembre 2005, quando il diciottenne viene fermato durante la notte dai poliziotti delle volanti Alfa 2 e Alfa 3.

Federico, quella sera muore, massacrato di botte. La giustizia, riconoscendo la responsabilità dei quattro agenti li aveva condannati a tre anni e mezzo di detenzione. Grazie all'indulto però, dopo aver scontato solo sei mesi, sono pronti a indossare di nuovo la divisa e rappresentare la legge. Per Lino Aldrovandi questo finale è un ennesimo colpo al cuore.